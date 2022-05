Berisha jo i vetëm në garën për kreun e PD, kush është kandidati që “guxoi” të dalë përballë ish-kryeministrit

Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale në PD ka zyrtartuar dy kandidaturat që do të shkojnë në garë për kreun e partisë. Do të jetë Ibsen Elezi ai që konkurron përballë Sali Berishës me qëllim marrjen e drejtimit të partisë, ndërkohe që shumë të tjerë nuk guxuan ose u tërhoqën nga gara.

“Në përfundim të afatit të paraqitjes së kandidaturave për kryetar të PDSH, kanë shprehur interesim për këtë garë, konform Vendimit Nr. 12 dt 03.05.2022: 1. Z. Sali Berisha, 2. Z. Ibsen Elezi”, njofton Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale në PD.

Mbështetësit e Berishës kanë përfunduar riorganizimin e strukturave të partisë në rrethe dhe tashmë pritet që të finalizojnë gjithçka me zgjedhjen e kreut të PD-së. Mbetet për t’u parë se sa vota do të marrë Ibsen Elezi përballë Berishës. Lideri historik i PD-së tha se do të kërkonte zgjedhjen në krye të partisë me referendum nëse nuk i dilte dikush përballë.