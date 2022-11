Berisha jep paralajmërimin: Çdo kompani ndërtimi që do marrë pjesë në projektin e Durrësit, do futet në listën e zezë

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka paralajmërur çdo kompani ndërtimi që do marrë pjesë në projektin e Portit të Durrësit, do të futet në listën e zezë.

Ai bëri me dije se PD “do të përdorë të gjithë format për të kundërshtuar këtë plaçkitje të pronës publike më të çmuar që kanë sot shqiptarët.”

Berisha: Ne, natyrisht do u prijmë të gjitha nismave për dështimin e këtij projekti. Jam këtu për të paralajmëruar se çdo kompani ndërtimi që do marrë pjesë në këtë projekt, do futet në listën e zezë. Dhe i paralajmëroj që të mos shndërrohen në shushunja për të vjedhur një pronë publike të shqiptarëve. Sepse po regjistrohen nënkontraktorë tani. Kjo që po bën Rama dhe Balluku është e pashembullt në histori./albeu.com