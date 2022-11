Berisha i kërkon llogari gazetares: Çfarë bëre? Më duket se më rregjistrove (VIDEO)

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha zhvilloi ditën e sotme konferencën e përhershme me gazetarët. Ai vuri re se po filmohej gjatë gjithë kohës me telefon, nga një prej gazetareve. Në përfundim të konferencës, Berisha iu drejtua gazetares duke i bërë të ditur se ishte në dijeni se po filmohej edhe nga ajo. Kjo batutë u shoqërua me të qeshura në sallë.

‘Çfarë bërë? Më rregjistrove më duket mua gjithë kohën ëëë. Mirë bërë mirë bëre. Aaa të falenderoj shumë, të falenderoj shumë’- tha Berisha.