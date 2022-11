Berisha futet live edhe në Tik Tok, ndjekësit e “dekorojnë” me kapele e trëndafila

Ish-kryeministri Sali Berisha, vetëm disa ditë më parë hapi një llogari zyrtare edhe në rrjetin social “Tik Tok”, i cili është trendi i momentit sidmos për rininë.

Pas disa postimeve, ditën e sotme Berisha future live ku ka pasur një bashkëbisedim për ndjekësit e tij, të cilët nuk kanë ngurruar ta respektojnë duke i dërguar dhurata.

Dhuratat që çohen nga ndjekësit shfaqen në ekran, në varësi të llojt që kjo dhuratë është. Kjo që ka ndodhur edhe me Berishën, të cilin ndkejësit e kanë ‘mbytur’ me dhurata. Dhe ndërkohë fotot e tij me kapele, lule e trëndafila, janë bërë virale kudo.