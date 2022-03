Berisha “fal” Bashën pas dorëheqjes: Nuk do ta quaj më deputet Brava

Ish-kryeministri Sali Berisha e ka cilësuar vendim të duhur atë të Lulzim Bashës për t’u dorëhequr nga posti I kryetarit të PD-së.

Ndërsa theksoi se kjo ndodhi jo për shkak të vendimit të 9 shtatorit, por për shkak të humbjeve të njëpasnjëshme, Berisha tha se tani nuk do ta quajë më Bashën deputet Brava.

“Zoti Basha dha dorëheqjen, mori përsipër të gjithë pasojat e kursit që zgjodhi. Në fakt dorëheqja e tij nuk lidhet vetëm me 9 shtatorin, por ajo ka si background serialin e humbjeve të njëpasnjëshme. Unë nuk kam pse t’i them më deputeti Brava, do t’i them deputeti Basha”, tha Berisha.