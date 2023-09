Berisha e akuzoi se është takuar me Bajrajt, Spiropali: I katandisur si snajperist me qira! Shkodra, kockë që i ka mbetur në fyt

Ministrja e Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin, njëkohësisht deputete e Partisë Socialiste, Elisa Spiropali i është përgjigjur akuzave t ëish-kryeministrit Berisha.

Ky i fundit tha në oborrin e Kuvendit se ka një video që sipas tij tregon se ministrja është takuar me Bajrat e Shkodrës.

Deklaratat e Berishës, Spiropali thotë se vijnë si pasojë e humbjes disfatë në Shkodër në zgjedhjet e 14 majit. Sipas ministers, e cila ishte e ftuar në “Kontrast”, Berisha është “katandisur në një snajperist me qira, me difekt”.

“Shkodra është një kockë që i ka mbet në fyt, skemi ç’ti bëjmë,. Aty do mbetet ajo kockë. Nuk ka alibi të tij nuk ka ngushëllim që ai mund ti bëjë vetes për rezultatin zgjedhor nga qendra e Shkodrës, në Dukagjin e në periferinë më të alrgët. Ska njeri që i blen kaq shumë vota. Është thjesht i dëshpëruar për atë humbje. Por për atë, s’kemi çfarë ti bëjmë. Mua aty më ka. Nuk është qëllimi im të merrem me individin Sali Berisha, madje hera herës edhe më vjen keq për të si njeri si një burrë në moshë si një ish kryeministër e president që e shoh të katandisur si një sjaper me qira. Por nga kryeministër snajperist në kat të dytë është kthyer në një snajper me qira me difekt. Se cilat interesa mbron aty, se kush i hedh ndonjë kockë… Për shkak të frikës dhe interesve që përfaqëson për shkak të interesave politike dhe të familjes së tij dhe shumë halle që ka edhe përdoret. Sepse njeriu i shkretë në hall e telash i kthen sytë nga të gjejë mbështetje”, tha ajo.