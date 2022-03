Berisha “dhëmbë për dhëmbë” me ambasadën ruse: Një provokim tipik sovjetik i diktatorit Putin (FOTO LAJM)

Ish-kryeministri Sali Berisha i është kundërpërgjigjur Ambasadës ruse, pasi kjo e fundit i kërkoi Berishës të dinte se sa para ka kërkuar ky i fundit nga Gazpromi rus, që nuk i është plotësuar kërkesa.

Berisha e quajti një reagim provokativ tipik sovjetik përgjigjen e ambasadës ruse, teksa shtoi se Gazprom dhe qeveria ruse bënë gjithçka kishin në dorë për të bllokuar projektin e TAP-it.

“Njoftim shtypi!

Lidhur me deklaraten time te djeshme per perpjekjet korruptive te Gaspromit prane meje per te sabotuar TAP, ambasada ruse ne Tirane ka reaguar sot duke pyetur: Sa leke kerkoi zoti Berisha qe Gazpromi nuk i mblodhi dot?

Lidhur me kete reagim, tipik provokativ te stilit sovjetik te perfaqesuesve te diktatorit Putin, sqaroj publikun sa vijon!

1-Gazprom dhe qeveria ruse bene çfare kishin ne dore dhe perdoren te gjitha linjat korruptive te gazit te tyre per te bllokuar projektin e TAP.

2- Ne javen e pare te gushtit te vitit 2011 nje mik i imi biznesmen i njohur turk me solli

nga presidenti i Gazprom mesazhin qe vijon:

“Ne rast se une do te hiqja dore nga projekti i TAP-it dhe te mbeshtesja projektin ITGI, i cili anashkalonte Shqiperine dhe kalonte ne trajektoren Turqi- Greqi-Itali dhe qe furnizohej kryesisht me gaz rus por dhe azer pala ruse ofronte:

-ndertimin e nje gazsjellesi Igumenice-Vlore me mundesi shtrirje edhe deri ne Shkoder.

-Investimin prej 4.1 miliarde dollare ne termocentrale te medha gazi ne Seman.

-Keto do vendoseshin ne nje takim qe do zhvillohej midis meje dhe presidentit te Gaspromit.

Oferta u refuzua prereas per arsye politike nga ana ime. Nuk pranova investimet e Gasprom se besoja, dhe koha me dha te drejte, se ato nuk ishin ne interes te vendit tim.

Ju bete gjithshka qe TAP te mos behej dhe deshtuat! Sb"