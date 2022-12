Berisha: Beteja për votën e lirë, jo për karrige

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një konferencë për shtyp me gazetarët, u shpreh se do të bëjnë revolucion, por jo duke rrëmbyer armët, por me protesta dhe forma të tjetra të mosbindjes.

“Revolucionet janë të përjetshme, sa tokësore dhe hyjnore. Kanë ndryshuar histori, kanë bërë historinë. Jam më I vendosur se kurrë për të bërë këtë revolucion dhe triumfi I tyre do kohën e vetë. Nuk po them do rrëmbejmë armët, por do e rrëzojmë me protesta dhe larminë e mosbindjes civile. Nuk ka paqe pa revolucion”, tha Berisha.

Ndër të tjera, kreu demokrat u shpreh se beteja është për votën e lirë, jo për karrige.

“Kjo betejë është për votën e lirë, jo për karrige. Nga shtatori 2021 deri më sot, ajo që ishte parti e votës. Tani u do bëj gjithçka që shqiptarët të votojnë. Edi Rama po përdor makinerinë elektorale në shkelje flagrante themelore ndërkombëtare”, tha kreu demokrat./albeu.com