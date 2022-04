Berisha: As Guvernatorja Kim, as Zeusi Rama nuk kanë tagër të caktojnë kryetarin e PD-së

Ish-kryeministri Sali Berisha është treguar i prerë se nuk do të lejojë asnjë ndërhyrje për zgjedhjen e kryetarit te ri ttë Partisë Demokratike.

Një një prononcim për mediat, Berisha i është përgjigjur edhe njëherë ambasadores Yuri Kim duke thëne se nuk ka tagër te ndërhyjë në punët e brendshme të partisë.

A rrezikon edhe PD shpalljen non grata?

Berisha: Kryetari i PD u shkarkua me datën 11 dhjetor me votat 4446 votat e delegatëve. Askush nuk ka tagër të caktojë kryetarin e PD. Kjo është një përpjekje e dështuar për të ndërhyrë në punët e brendshme. Asnjeri, as guvernatorja, as Zeusi Rama nuk kanë tagër të caktoje kryetarin e PD./albeu.com