Berisha akuza ndaj Ramës: Arsimi parauniversitar është partizuar, portali për mësuesit është mashtrim

Ish-kryeministri Sali Berisha është sot i pranishëm në konferencën “E ardhmja e arsimit shqiptar përmes teknologjisë dhe informacionit”.

Gjatë fjalës së tij Berisha deklaroi se arsimi parauniversitar është partizuar, ndërsa shtoi se portali për Mësuesit është një kurth.

“Rama bllokoi Doktoratat. Bënte pakte me universitet private. Ndante me ta taksat. Katastrofë është arsim paraunversitar, i cili është partizuar. Janë përdorur të gjitha format për ta shndërruar në arsim socialist, siç kanë bërë drejtësinë socialiste.

Portali është kurth, mashtrim. Profesioni i mësuesit nuk pëlqehet më. E dëgjuat, në programet e shpallura për mësues aplikuan vetëm 2 maturantë. Në Shqipëri të nisësh detyrën e mësuesit, të duhen aq sa duhet në SHBA për detyrën e mjekut, profesion që kërkon më shumë kohë. Nuk ka pasur Shqipëria një ekip apo grup të tillë të papërgjegjshëm e injorant mbi arsimit. Faktori demografik është faktor tjetër shkatërrues. Mirdita kishte vetëm 100 nxënës në klasat e para. Të gjitha këto janë probleme të mëdha, por nuk mund të dorëzohemi para këtyre. Ne duhet të përgatitemi me përgjegjshmëri të madhe programin e arsimit, për të shënuar me shpejtësi një kthesë në këtë sektor. Ju siguroj se të tillë do e konsiderojmë, me rëndësi.”, tha Berisha.