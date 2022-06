Berisha akuza ndaj qeverisë: Nuk firmosin marrëveshje me “Beneluksin”, 6 ministra për ekstradim

Ish kryeministri Sali Berisha ka akuzuar qeverinë aktuale për sa i përket marrëveshjeve me vendet e ekstradimit me vendet e Beneluksit.

Ai ka shtuar gjithashtu edhe se 6 ministra dhe shumë deputetë janë për ekstradim.

Berisha: Sali Berisha: Denoncoj qeverinë e cila nuk sjell në parlament marrëveshjet e ekstradimit me vendet e Beneluksit dhe këtë nuk e bën sepse të paktën 6 ministra dhe shumë e shumë deputetë të tjerë janë kandidatë për ekstradime. Së dyti për parafolësin kam një pyetje. Sa i pagove Nure Dumanit për të të shpërlarë, tek Manhasët? Kjo do të dalë. Por nuk është vetëm kjo. Ja ku ua them se ai ka mbi 50 deri 100 telefonata me Dumanin Talo Çelën dhe të tjerë me rradhë. Tani të kthehem tek çështja që kam.