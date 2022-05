Benzema mund të kalojë rekordin e CR7 dhe Messit në Champions League

Të thuash se shumë nga shanset e Real Madridit për të arritur në finale në Paris varen nga qëllimet e Karim Benzema është e vërtet.

Numri 9 i Carlo Ancelottit ka 14 gola në 10 ndeshje në këtë edicion të Ligës së Kampionëve, gjë që e bën atë vetëm tre gola nga 17 në sezonin 2013-14.

Shifrat e francezit janë aq të mëdha sa 14 golat me të cilët ai arrin në ndeshjen e dytë të gjysmëfinaleve ka vetëm tre rekorde më të larta në total: 16 të shënuar nga Cristiano Ronaldo në 2015-16 dhe 15 të shënuar nga Robert Lewandowski (2019- 20) dhe përsëri Cristiano i pagabueshëm në 2018-19.

Ndërsa Benzema vjen në ndeshjen me Manchester Cityn, është e pamend të vësh bast se ato rekorde nuk janë në rrezik.

Golat e tij të mprehtë në fazën e grupeve janë bërë djallëzore në ndeshjet me eliminim direkt me nëntë gola që nga rikthimi kundër PSG-së në Bernabeu.

Nëse rekordi i Cristiano-s i golave ​​të njëpasnjëshëm është i paarritshëm për momentin (17 në 11 ndeshje, nga fitorja 4-1 ndaj Juventusit në finalen e Cardiff-it deri te penalltia kundër La Vecchia Signora që shpëtoi Madridin sezonin e ardhshëm), Benzema ka një goditje në diçka që përbindëshi tjetër golashënues i Ligës së Kampionëve, Lionel Messi, nuk ia ka dalë kurrë.

Numri më i mirë i njëpasnjëshëm i Leos në Champions League është 10 gola. Ai i shënoi ato në 2016-17, mes ndeshjes kundër Celtic në fazën e grupeve dhe asaj që i dha fund ecurisë ishte kundër Borussia Monchengladbach.

Gjatë rrugës, ai humbi ndeshjen në Gjermani kundër Monchengladbach për shkak të lëndimit.

Me një gol, Karim barazon serinë e Messit dhe me dy do ta prishte atë.

Ajo që Benzema ka bërë që nga fundi i fazës së grupeve përputhet vetëm me 10 golat e Cristianos midis çerekfinaleve dhe finales së sezonit 2016-17./ h.ll/albeu.com