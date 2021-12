Bëni kujdes, 3 shenja që tregojnë se keni tepricë hekuri në trupin tuaj

Hekuri është një mineral jetik për jetën. Hekuri gjendet në tokë, diell, yje, bimë, kafshë dhe në trupin e njeriut. Roli i tij në trupin e njeriut është të transportojë oksigjen në qelizat dhe indet e trupit. Për më tepër, hekuri ndihmon muskujt e trupit në ruajtjen dhe përdorimin e oksigjenit. Hekuri është gjithashtu një komponent që gjendet në proteina të tjera jetike, hormone dhe enzima të nevojshme për mbijetesën e njeriut.

Sasia e hekurit në trup duhet të jetë brenda kufijve normalë për të funksionuar në mënyrë efektive. Nëse keni Shumë hekur ose shumë pak hekur mund të shkaktojnë dëmtime të përhershme, të pakthyeshme të indeve dhe madje edhe vdekje. Në mënyrë tipike, trupi mund të rregullojë nevojën e tij për hekur nga sasia që ai thith nga trakti tretës. Faktorë të tillë si sëmundjet, çrregullimet, gjenetika, seksi dhe mosha ndikojnë në aftësinë e trupit për të rregulluar nivelet e hekurit. Dikush mund të marrë gjithashtu shumë hekur duke bërë transfuzione të shumta gjaku, injeksione ose infuzione hekuri dhe duke marrë doza të larta të suplementeve të hekurit oral.

Konsultohuni me mjekun përpara se të bëni ndonjë ndryshim në regjimin tuaj të kujdesit shëndetësor. Nëse vëreni ndonjë nga simptomat që vijojnë, bisedoni me mjekun tuaj për të diskutuar një plan të duhur trajtimi.

1. Dhimbje kyçesh

Nivelet e larta të hekurit do të grumbullohen në kyçet e trupit. Kjo tepricë e hekurit do të shkaktojë shkatërrim të indeve dhe kyçeve, duke rezultuar në dhimbje dhe parehati. Hekuri, në doza të larta, shkatërron indet e trupit. Studimet kanë treguar një rrezik në rritje të zhvillimit të sklerozës së shumëfishtë, osteoporozës dhe osteoartritit kur përqendrimi i hekurit është shumë i lartë.

2. Dhimbje barku

Vetëm suplementet e hekurit mund të shkaktojnë e të vjella kur merren me stomakun bosh. Shumica e ofruesve të kujdesit shëndetësor rekomandojnë marrjen e suplementeve të hekurit, nëse rekomandohen, gjatë natës ose me ushqim për të shmangur efektet anësore që lidhen me konsumimin e hekurit. Hekuri gërryen mukozën e stomakut. Nëse nivelet në trup janë vazhdimisht të larta të vjella, mund të shfaqen nauze, kapsllëk dhe dhimbje barku.

3. Lodhja

Lodhja kronike mund të jetë një efekt anësor i tepricës së hekurit. Hekuri është përgjegjës për transportimin e oksigjenit në mushkëri, inde dhe qeliza. Ai përdoret nga trupi për të prodhuar hemoglobinë. Hemoglobina çon oksigjen në mushkëri dhe trup. Për më tepër, hekuri u siguron muskujve aftësinë për të përdorur dhe ruajtur energjinë. Hekuri përdoret gjithashtu për të prodhuar mioglobinën, një proteinë që transporton oksigjen në muskuj. Nëse ekziston një çekuilibër i hekurit, ai ndikon në aftësinë e trupit për të përpunuar oksigjenin dhe energjinë. Rezultati është dobësi dhe lodhje.