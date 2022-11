Bekteshi paralajmëron masa për kompanitë që nuk duan të ulin çmimet

Ministri i Ekonomisë në Maqedoninë e Veriut, Kreshnik Bekteshi rikujtoi se nga 1 dhjetori, kompanitë nga sektori ushqimor bazë, artikujt e të cilave janë të shënuar në Vendimin e Qeverisë, pavarësisht nëse do të përdorin energjinë elektrike të subvencionuar apo jo, duhet të ulin çmimet e produkteve. Nëse kjo nuk ndodh, sipas tij, qeveria do të marrë masat e duhura.

“Që nga 1 dhjetori, të gjitha kompanitë që mund ta përdornin këtë masë, janë rreth 1000. Disa janë furra të vogla, janë dhe rreth 180 prodhues të mëdhenj, të gjithë të ulin çmimet e produkteve që janë të në Vendimin të përcaktuar me marzhën tregtare. Nëse kjo nuk ndodh, do ta shihni vetë se çfarë masash do të merren”, tha Bekteshi.