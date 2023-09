Bëhuni gati! “La Casa De Papel” rikthehet, seritë e reja do të shfaqen premierë në dhjetor në Netflix

SHBA-Netflix ka njoftuar përmes një traileri se episodet e reja të “La Casa De Papel” me titull ”Berlin” do të kenë premierën e tyre më 29 dhjetor.

Në “La Casa de Papel”, një grup të huajsh bëhen bashkë për të grabitur shuma të mëdha parash në institucionet shtetërore të Spanjës me një plan të krijuar nga Profesori (Álvaro Morte) dhe të ekzekutuar nga Berlini. Serite e reja “BERLIN” fokusohen në një periudhë më të hershme në jetën e Berlinit, e cila është prekur në rikthimet në sezonet e mëvonshme të Money Heist.

Berlini thotë se ka vetëm dy gjëra që mund ta kthejnë një ditë të keqe në një ditë të mrekullueshme: dashuria dhe një ditë pagese miliona dollarëshe. Kjo është ajo që e mban atë të fokusuar në qëllimet e tij të larta. Pra, ai po përgatit një nga grabitjet e tij më ekstreme deri më tani, duke zhdukur bizhuteritë me vlerë 44 milionë dollarë. Por së pari, atij do t’i duhet të kërkojë ndihmën e disa kriminelëve të zgjuar: Keila, një organizatore e sigurisë kibernetike; Damián, një akademik dhe mik i ngushtë i Berlinit; Cameron, një djalë i lirë; Roi, një bravandreqës dhe ndihmës besnik i Berlinit; dhe Bruce, i cili merret me pajisje dhe armatime.

Seriali i ri do të ndjekë një nga grabitjet më të pazakonta të personazhit ikonik të luajtur nga Pedro Alonso, i cili rikthehet në rolin e Berlinit. Alonso është i bashkuar në kastin e aktorëve me Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Samantha Siqueiros, Julien Paschal, Masi Rodríguez dhe Rachel Lascar. Tetë episodet e serialit u krijuan nga Álex Pina (La Casa de Papel, Sky Rojo) dhe Esther Martínez Lobato dhe u drejtuan nga Albert Pintó (Sky Rojo, Malasaña 32).