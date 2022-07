Begaj merr sot detyrën e Presidentit, Presidenti i KiE e uron: Mezi presim të ndërtojmë bashkë të ardhmen e përbashkët

Sot, presidenti Ilir Meta i dorëzon presidencën të emëruarit si kreu i shtetit Bajram Gegajt. Një urim ka ardhur dhe nga Presidenti i Këshillit të Europës, Charles Michel, i cili thotë se mezi pret që të ndërtojnë së bashku të ardhmen e përbashkët.

“Urime për Bajram Begajn për marrjen e detyrës si President e Shqipërisë. Me hapjen e bisedimeve të anëtarësimit, jemi në një moment emocionues në marrëdhëniet BE-Shqipëri. Mezi presim të ndërtojmë së bashku të ardhmen tonë të përbashkët”, shkruan Michel.

Congratulations to @BajramBegajAL on taking office as President of Albania 🇦🇱

With the opening of accession talks, we are at an exciting time in EU – Albania relations.

Looking forward to building our common future together.

— Charles Michel (@CharlesMichel) July 24, 2022