Befason Kovaçevski: VMRO është kundër rritjes së pagave në Maqedoni

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, akuzoi sot VMRO-DPMNE-në opozitare se kanë treguar vazhdimisht se janë kundër rritjes së pagave.

Sulmi ndaj partisë më të madhe opozitare, vjen në një kohë kur qeveria aktuale ka premtuar rritjen e pagave minimale.

“Nëse dikush ka qenë kundër këtij Ligji, ka qenë VMRO-DPMNE-ja. VMRO ka qenë kundër këtij Ligji për pagë minimale edhe kur u bë rritja e kaluar. Ata ishin kundër edhe tani, u bënë pro natën kur u arrit marrëveshje për ngritjen e pagës minimale, ndërsa një pjesë prej tyre edhe në mëngjes sepse me gjasë kanë fjetur natën, sepse konferenca për shtyp ishte vonë”, theksoi Kovaçevski.

I pyetur për kërkesën e opozitës për ndritje të pagave të tjera dhe paralajmërimet e opozitës për amendamente në ligjin për pagat, Kovaçevski tha se VMRO-ja fillimisht duhet të tregoj se si për një vit ka penguar rritjen e pagave në arsim.

“Në disa sektorë veç më kemi ngritje të pagave, posaçërisht në pjesën e shëndetësisë, geriatrisë. Gjithashtu tentuam për rritjen e pagave në arsim. Propozuam ligj në Kuvend për transformim të marrëdhënies së punës së 4.700 mësimdhënësve nga kohë e caktuar në kohë të pacaktuar, ku u definua edhe paga të rritet me koeficient të lidhur me pagën minimale. Një vit VMRO e bllokoi këtë ligj. Pas bllokimit të ligjit për 1 vit, ata tani do të dorëzojnë amendamente për përcaktim të pagës, le të dorëzojnë” tha Kovaçevski./albeu.com/