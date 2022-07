BE “shfryn lirisht” pas arritjes së marrëveshjes: Kemi gaz mjaftueshëm për të shtyrë dimrin

Marrëveshja e Bashkimit Evropian për gazin mund të zgjasë përgjatë dimrit nëse Rusia ndalon furnizimin e kontinentit me gaz.

“Marrëveshja e rënë dakord mes vendeve të Bashkimit Evropian për të frenuar përdorimin e gazit duhet të sjellë mjaftueshëm kursime gazi për të zgjatur gjatë një dimri mesatar, ” kështu është shprehur të martën shefja e energjisë së bllokut Kadri Simson.

“Llogaritjet tona fillestare tregojnë se edhe nëse të gjitha përjashtimet do të përdoreshin plotësisht, ne do të arrinim një reduktim të kërkesës që do të na ndihmonte të kalonim të sigurt një dimër,” tha zonja Simson në një konferencë shtypi.

Deklarata vjen pasi Bashkimit Evropian miratuan një plan emergjence për të frenuar kërkesën e tyre për gaz të martën, ndërsa përgatiten për reduktime të mëtejshme të furnizimeve nga ana e rusëve.

Kompania shtetërore ruse e gazit Gazprom ka njoftuar tashmë se do të kufizojë furnizimet në BE përmes gazsjellësit Nord Stream 1 në 20% të kapacitetit.