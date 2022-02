BE përgatit “paketë masive sanksionesh” ndaj Rusisë

Shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, gjatë deklaratës së saj ka shtuar se ditën e sotme, liderëve evropianë do t’u paraqitet për miratim një paketë sanksionesh masive dhe të synuara,

“Me këtë paketë, ne do të synojmë sektorët strategjikë të ekonomisë ruse duke bllokuar aksesin e tyre në teknologjitë dhe tregjet kryesore. Ne do të dobësojmë bazën ekonomike të Rusisë dhe kapacitetin e saj për t’u modernizuar,” thotë ajo.

“Përveç kësaj, ne do të ngrijmë asetet ruse në BE dhe do të ndalojmë hyrjen e bankave ruse në tregun financiar evropian. Ashtu si me paketën e parë të sanksioneve, ne jemi të lidhur ngushtë me partnerët dhe aleatët. Këto sanksione janë krijuar për të marrë një dëm të rëndë. ndikim në interesat e Kremlinit dhe në aftësinë e tyre për të financuar luftën”. /albeu.com