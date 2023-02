BE i jep 80 mln euro Maqedonisë së Veriut për energjinë

Bashkimi Europian njofton se ka dërguar 80 milionë euro në Shqipëri. Paratë janë për sektorin energjitik, në mënyrë që vendi ynë të lehtësojë krizën që nisi në fundin e vitit 2021 me rritjen e çmimeve dhe mungesën e prodhimit.

Ky grant është njoftuar edhe më herët, nga Presidentja e Komisionit Europian, Ursula Von Der Lejen, kur ajo vizitoi Tiranën në samitin e 6 dhjetorit.

Fondi 80 mln euro është pjesë e paketës 500 mln euro për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, ku Serbia përfiton 165 mln, Maqedonia e Veriu 80, Kosova 75, Bosnje Hercegovina 70 dhe Mali i Zi 30 mln euro.

Përfshirja e Ballkanit Perëndimor në masat lehtësuese të BE për pasojat e krizës energjitike, është bërë sipas strukturave shtesë të ndihmës, në kushtet kur vendet e rajonit kanë nivele të ndryshme marrëdhënieje në anëtarësim me Bashkimin Europian.

Kjo është vetëm paketa e parë e ndihmës e cila do të pëdoret për të ndihmuar shtetet në kompensimin e cmimeve të larta, ndërsa një paketë e dytë po me vlerë 500 mln euro do të lëvrohet në vazhdim për projekte në sektorin energjitik./ina