BDI përgënjeshtron lajmet se po negocion me Nikolla Gruevskin për ndryshimet kushtetuese

Bashkimi Demokratik për Integrim kategorikisht përmes një komunikate mohoi negociatat e BDI-së me ish kryeministrin Gruevski për të siguruar votat për ndryshimet kushtetuese.

“Asnjë zyrtarë i Bashkimit Demokratik për Integrim nuk ka asçfarë kontakti, as tash dhe as në të kaluarën, që prej arratisjes së tij, për asnjë çështje të vetme me ish kryeministrin Gruevski, andaj dhe shprehim keqardhje të thellë për publikimin e një spekulimi të tillë tendencioz dhe të pasaktë në media.

Vlerësojmë që ndryshimet kushtetuese janë të rëndësisë së veçantë për vendin dhe qytetarët dhe ftojmë mediat, shoqërinë civile, botën akademike, kontribuesit në opinionin publik që të trajtojnë këtë temë me seriozitetin më të madh për arsye se e përcakton të adhmën tonë të përbashkët.

Opozita deklaratavisht mbështet integrimin europian të Maqedonisë së veriut dhe ne i ftojmë që këtë përcaktim të tyre programor ta realizojmë bashkarisht pa kalkulime partiake zgjedhore“, thekson BDI.

Kjo parti më tej konfirmon se mbështet ndryshimet kushtetuese dhe vlerëson se ky proces e përforcon shtetin dhe e siguron procesin tonë integrues, por njëkohësisht edhe mbyll padrejtësitë shekullore duke mundësuar zero çështje të hapura me fqinjtë./INA