BBC jehonë situatës në veri të Kosovës: Shtyrja e vendimit për targat solli tensione, KFOR gati të ndërhyjë nëse rrezikohet stabiliteti

Prestigjiozja britanike BBC, i ka dedikuar nj artikull situatës së tensionuar në veri të Kosovës për shkak të shtyrjes së rregullave të reja të targave të makinave.

Artikulli i BBC:

Qeveria e Kosovës ka shtyrë zbatimin e rregullave të reja që do t’i detyronin njerëzit në zonat me shumicë etnike serbe të ndërrojnë targat e tyre të makinave të lëshuara nga Serbia me ato të Kosovës.

Rregullat do të hynin në fuqi në mesnatën e së hënës. Por të dielën serbët etnikë në veri bllokuan rrugët dhe njerëz të armatosur qëlluan me armë në shenjë proteste.

Zbatimi i rregullave është shtyrë për një muaj pas konsultimeve me SHBA-në dhe BE-në.

Kosova shpalli në mënyrë të njëanshme pavarësinë nga Serbia në shkurt 2008, pas vitesh të marrëdhënieve të tensionuara mes banorëve të saj serbë dhe kryesisht shqiptarë.

Ajo është njohur nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet kryesore të Bashkimit Evropian, por Serbia, e mbështetur nga aleati i saj Rusia, refuzon ta bëjë këtë, ashtu si shumica e serbëve etnikë brenda Kosovës.

Rreth 50,000 njerëz që jetojnë në zonat me shumicë serbe të veriut përdorin targa të lëshuara nga autoritetet serbe dhe refuzojnë të njohin institucionet e Kosovës.

Vendimi i qeverisë së Kosovës për të futur rregulla të reja, duke përfshirë zëvendësimin e targave serbe me ato të Kosovës, çoi në përplasje.

NATO e përshkroi situatën si “të tensionuar” pasi qindra serbë etnikë parkuan kamionë, cisterna dhe automjete të tjera pranë dy pikave kryesore kufitare me Serbinë në shenjë proteste ndaj rregullave të reja, duke detyruar policinë të mbyllë dy vendkalimet.

Misioni i udhëhequr nga aleanca në Kosovë, KFOR, tha se ishte i përgatitur të ndërhynte “nëse rrezikohet stabiliteti”.

Pati gjithashtu raportime për të shtëna nga njerëz të armatosur, megjithëse policia e Kosovës tha se nuk kishte marrë raporte për ndonjë të lënduar.

Rritja e tensioneve çoi në konsultime me ambasadorët e SHBA dhe BE.

Ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier tha se i kërkoi qeverisë së Kosovës që të shtyjë zbatimin e vendimit të targave për 30 ditë “sepse duket se ka pasur keqinformim dhe keqkuptim rreth vendimit”.

Kosova më pas ra dakord të shtyjë rregullat e reja për 30 ditë.

Kreu i politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell, e mirëpriti njoftimin në një postim në Tëitter dhe tha se ai pret që të gjitha pengesat të hiqen menjëherë.

Presidenti serb Aleksandar Vuçiç tha gjithashtu se ai priste që tensionet të “de-përshkallëzohen” pas shtyrjes së rregullave.

Protesta të ngjashme u zhvilluan vitin e kaluar për propozimet për ndryshimin e rregullave të targave.

Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë pavarësisht se të dyja palët janë zotuar të angazhohen në dialogun e sponsorizuar nga BE-ja në përpjekje për të zgjidhur çështjet e vjetra./albeu.com