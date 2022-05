Bazës ajrore në Kuçovë, Rama zbulon projektin

Rama: është 100 vjetori i marrëdhënieve shqiptao-amerikane, që e patën piënisjen 100 vjet më parë por që u ndëshën me gjysmë shekulli hedhtje nga pala amerikane.

Ne e nisëm atje ku e lamë, tani eshtë vendosur një gurthemel I ri ku mund të kremtojnë raprotin më të forte e të frytshëm mes dy vedneve. Nuk është përherë e lehtë. Nuk guxoj të pyes ambsasadorët amerikanë se cfarë mësojnë nga Shqipëria, nga këta partner.

Ndonëse forcat e armtosura janë shprehja më e mirë e rrugëtimit tonë për tëe mësuar, shoqëruar nga miqtë dhe aleatët amerikanë, brenda natos dhe nivel dy palësh. Forcat tona të armatosura kanë shkuar në një nivel mqë edhe ata më optimist nuk do ta përfytyronin 30 vhet më parë.më lini tju them se mes tyre gjenerali Walters vecanërisht ka një vend të posacëm, nuk po ethem për shkak të rrethanave apo rasti e do ti them ca fjalë. Më lini tju them se ishim ne që e denim këtë , nuk na u kerkua, ndodnjehere na kerkohet.

Ndonjehere ne duam dicka dhe donim të shprehmin pergezimet tona gjeneralit, si një prej persoinave me te shquar që ka përfaqësuar këtë marrëdhënie.

Sepse ai jo vetem ka qenë mbështetës , dhe I prirur të tregojë më vepra që e ka përzemër këtë marrëdhënie, fjala përzemër e vlrësoj shumë.

Forcat e armatosura shqiptare nuk do harrojnë se ishte gjenerali që qysh prej ditës së parë mbështeti transformimin e bazës ajore të Kucovës në bazë taktike të NATO-s.

Për ta përkrahur shopërinë për stërvitjen Defebnder Europe.

Ai mbështeti prej ditës së parë që shqipëria të kishte seline e forcave të përpëaruara.

Ndihem I inkurajuar nga fjalët e tij, jeni nje vendi I vogeld he keni ushtri të vogël por mund të gjeni vendin tuiaj duke krijaut vlerë të shtuar për të gjithë aleancën.

E lashë për këtë moment që ti them gjeneralit që nesër do kemi mundësi t’i tregojmë disa prej ideve e në këto kohë mjaft specifike të rrezikshme besoj që ai sërish do konsiderojë për të pasur një bazë detare të fjalës së fundit të NATO-s në Shqipëri.

Na takon ne që ti paraqesim projektin atij e ti tregojmë atë për çka kemi punuar e më pas ai më pas që prej fillimit do jetë avokati e mbështetësi i kësaj ideje./albeu.com