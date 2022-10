Bashkëpronari i Chelsea, Bowley e sheh transferimin e Ronaldos tërheqës për markën e klubit

Chelsea mbetet e interesuar për Cristiano Ronaldon.

Bashkëpronari dhe drejtori sportiv i klubit Todd Bowley ende e sheh transferimin e 37-vjeçarit portugez si tërheqës, veçanërisht për markën, sipas gazetarit të CBS Sports, Ben Jacobs.

Bowley i kërkoi shumë herë ish-trajnerit Thomas Tuchel të merrte në konsideratë Ronaldon, por gjermani vazhdimisht e shpërfillte atë. Që atëherë, asgjë nuk ka ndryshuar apo përparuar.

Jorge Mendes nuk ka qenë më në bisedime me Chelsea për Ronaldon. Dhe biseda e verës ishte kryesisht në natyrë eksploruese.

Megjithatë, vlen të theksohet se Ronaldo nuk është në listën e prioriteteve të Boley. Përveç kësaj, ai do të konsultohet edhe me trajnerin e ri Graham Potter. Dhe Potter tani ka në mendje sulmues të tjerë: Rafael Leau (Milan), Jonathan David (Lille) dhe Ivan Tawney (Brentford).

Burime nga rrethi i Mendes nuk janë të sigurt se Chelsea është në gjendje të realizojë qoftë edhe një transferim afatshkurtër të Ronaldos.

Mendes shpreson se Bowley do të qëndrojë si drejtor sportiv deri në janar dhe do të ketë më shumë ndikim personal me më shumë kohë për të vlerësuar tregun.

Burime të Chelsea thonë se Ronaldo nuk do të nëshkruajë kurrë pa pëlqimin 100% të Potter. /G.D albeu.com/