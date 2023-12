Basha uron Ditën e Rinisë nga Amerika: Pasuria më e madhe e Shqipërisë janë të rinjtë dhe të rejat

Kryetari i PD, Lulzim Basha, nga SHBA, ku ndodhet në vizitë zyrtare ka uruar ditën e rinisë përmes një videomesazhi nga Senati Amerikan.

Gjatë fjalës së tij, Basha shprehet se pasuria më e madhe e Shqipërisë janë të rinjtë, ndërsa ka shtuar se janë ata që kanë bërë gjithmonë diferencën midis të mirës dhe të keqes.

“Të dashur miq, ju përshëndes nga ndërtesa e Senatit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në këtë ditë të veçantë për çdo shqiptar e në veçanti për rininë shqiptare, me një citim nga një nga figurat më frymëzuese të politikës amerikane, nga Presidenti John F. Kennedy, i cili në mënyrë kuptimplotë për çdo komb na ka lënë trashëgim thënien se: “Pasuria më e madhe e njerëzimit është rinia e tij”. Pasuria më e madhe e Shqipërisë janë të rinjtë dhe të rejat e Shqipërisë. Të rinjtë dhe të rejat e Shqipërisë kanë bërë gjithmonë diferencën midis të mirës dhe të keqes, midis tiranisë dhe lirisë dhe do ta bëjnë sërish. Do ta bëjnë për Shqipërinë europiane, për Shqipërinë e lirisë, për Shqipërinë e demokracisë. Sepse ndryshe nga ç’mendojnë pesimistët, skeptikët, apo ata që gjithmonë kanë vënë interesin e tyre mbi interesin e shqiptarëve, Shqipëria do të bëhet! Gëzuar Ditën e Rinisë!”, u shpreh Basha.