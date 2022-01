Kryetari i PD-së, Lulzim Basha ka dalë për herë të parë para medias pas dhunës së ushtruar nga militantët e Sali Berishës që pushtuan selinë blu.

Ai po bëhet gati për një komunikim me mediat, ku do të ndajë opinionet e tij lidhur me situatën e ditës së sotme.

Kojtojmë se selia blu u kthye në një arenë përleshjesh ditën e sotme, pasi protestuesit e Berishës ishin pajisur me vegla të posaçme për të shqyer dyert e partisë./albeu.com/