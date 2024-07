Basha refuzon të krijojë parti të re: S’do pranojmë pazarin Rama-Berisha

Përplasje në qëndrime në rradhët e demokratëve të drejtuar nga Lulzim Basha. Gjithccka ka të bëjë me qëndrimin që do të mbajë ky grupim në raport me logon dhe vulën e PD-së, pra nëse vendimit të Apelit do t’i bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë, apo do të krijohet një parti e re politike në spektrin politik shqiptar.

Lulzim Basha tha publikisht se do bëjë rekurs të vendimit, me shpresë se diçka e tillë mund t’i kthejë vulën e Partisë Demokratike.

Dhe kjo përplasje ka sjellë një tjetër përçarje në grupimin Basha, pasi sipas burimeve për gazetarin e Neës24, Osman Stafa, deputeti Enkelejd Alibeaj, Edvin Kulluri, Roland Bejko, Rezart Kthupi, Agron Kapllanaj, Gjergj Hani, janë duke menduar krijimin e një partie të re.

Por përmes një deklarate të grupimit “Demokratët Euroatlantikë” thuhet se “Kryesia dhe Këshilli Kombëtar i Demokratëve Euroatlantikë ka vendosur të bëjë rekurs për vendimin e paligjshëm të Gjykatës së Apelit. Të qartë se mos bërja e rekursit ndaj një akti të pranuar gjerësisht si të paligjshëm, do të thotë të pranosh në heshtje pazarin Rama-Berisha.

REAGIM I PARTISË DEMOKATIKE – DEMOKRATËT EUROATLANTIKË

Nëpër disa media kemi parë një tekst keqinformues, me përmbajtje identike, të spinuar nga nuk dihet se kush, pasi nuk ka as emër as mbiemër.

Qartësojmë opionin publik se Partia Demokratike – Demokratët Euroatlaintikë funksionon mbi vendimmarrjen e organeve të saj drejtuese, të zgjedhura nga vota e anëtarëve, siç është Kryesia dhe Këshilli Kombëtar.

Vendimmarrja nuk është në dëshirën e Kryetarit apo të ndonjë individi tjetër, por vendimmarrje e shumicës dërrmuese të strukturave të saj drejtuese.

Kryesia dhe Këshilli Kombëtar i Demokratëve Euroatlantikë ka vendosur të bëjë rekurs për vendimin e paligjshëm të Gjykatës së Apelit. Të qartë se mos bërja e rekursit ndaj një akti të pranuar gjerësisht si të paligjshëm, do të thotë të pranosh në heshtje pazarin Rama-Berisha.

Kryesia dhe Këshilli Kombëtar i Demokratëve Euroatlantikë, po kështu, kanë vendosur që pa asnjë hezitim të jenë pjesë e zgjedhjeve të ardhshme, me ekipin dhe alternativën tonë dhe këtë nuk mund ta pengoj asnjë pazar apo makinacion i dyshes Rama-Berisha, që synojnë të ruajnë status quo-në.

Demokratët Euroatlantikë do të jenë çdo ditë në terren pranë qytetarëve për të shpalosur alternativën e tyre dhe së shpejti edhe ekipin që do të konkurrojë në zgjedhjet e ardhshme. Shqiptarët meritojnë më shumë se pazaret e Edi Ramës me Sali Berishën.