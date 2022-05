Basha përkujton “Revoltën e Qafë Barit”: Sfiduan me kurajo regjimin gjakatar

Ish-kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha nëpërmjet një postimi në rrjetin social “facebook” ka përkujtuar Revoltën e Qafë Barit.

Basha shkruan se 11 vite pas Spaçit, në një tjetër burg mizor të diktaturës ringriti krye shpresa për liri kundër padrejtësisë.

“Sot përulemi me respekt para heroizmit të martirëve të revoltës së Qafë-Barit, Sokol Sokoli dhe Tomë Ndoja, dhe qindra bashkëvuajtësve të tyre, të burgosur politikë që sfiduan me kurajo regjimin gjakatar nga brenda kampit të vuajtjes, ku dhuna e egër ishte e vetmja gjuhë me të cilën diktatura u komunikonte mizoritë e saj njerëzve të lirë, që nuk u dorëzuan kurrë përballë regjimit,” shkruan Basha ndër të tjera

Postimi i plotë: