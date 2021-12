Basha nxjerr “zbuluar” Berishën: Dikur ke thënë se Ramës i duhen 3 jetë për të bërë atë që bëra unë

Kryedemokrati Lulzim Basha ka sulmuar ashpër nga dibra ish-kryeministrin Berisha.

Basha është shprehur se Berisha po punon për interesin e tij personal dhe kundër interesit të PD-së.

Gjithashtu Basha ka shtuar se dikur Berisha e lavdëronte, ndërsa tani që ju prek interesi personal I ka dalë kundër.

“Miqtë e mi, ju e keni parë prej ditës së parë kam vendosur që mos të bëjë simetrinë e t’i përgjigjesha çdo gënjeshtra ashtu siç meritonte t’i përgjigjej. Por, sot dy fjalë do t’i them: Nuk mund të ketë dy të vërteta, ose siç e ka thënë vet Sali Berisha, Edi Ramës i duhen 3 jetë për të bërë atë që kam bërë unë me ndihmën e demokratëve, me demokratët, për demokratët dhe për shqiptarët, ose unë jam tradhtar dhe besëprerë.

9 shtatori është dita kur kam vendosur ta ndaj të shkuarën nga e ardhmja. Kam vendosur ta mbaj PD në krah të SHBA-së dhe SHBA-të në krah të PD. Kam vendosur të mbroj PD dhe investimin e demokratëve

Ajo që i ndan këto dy deklarata nga i njëjti person është 9 shtatori. 9 shtatori është dita kur unë kam vendosur pas muajsh të tërë përpjekjesh, ta ndaj të shkuarën nga e ardhmja. Kam vendosur ta mbaj Partinë Demokratike në krah të SHBA-së dhe SHBA-të në krah të Partisë Demokratike. Kam vendosur pra të mbroj Partinë Demokratike, investimin e demokratëve, të gjithë ju që jeni në këtë sallë , atyre që janë jashtë kësaj salle, dhe të qindra të tjerëve që nuk janë mes nesh sepse janë në emigracion, apo dhe të atyre që nuk jetojnë më por te cilave iu kemi borxh ta mbajmë Partinë Demokratike të fortë, ta mbajmë të madhe, ta mbajmë të bashkuar deh ta bëjmë një orë e më parë drejtuese të fateve të vendit”, u shpreh Basha./albeu.com/