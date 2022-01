Basha nga Fieri: Në djall shkoftë e shkuara me Berishën, të ecim para

Kryedemokrati Lulzim Basha, nga Fieri ku po mban një takim me simpatizantët, është shprehur se shqiptarët duhet të lënë pas të shkuarën dhe të shohin nga e ardhmja.

Basha shtoi se 25 Prilli ishte një masakër e vërtetë elektorale, ku votat e shqiptarëve u vodhën masivisht.

“Vetingu i politikanëve është një nga vendimet e para që do marrim.Të ndajmë të shkuarën nga e ardhmja. Secili prej brinjëve të trekëndëshit ka arsyet e veta pse i thotë jo vetingut, por shqiptarët e duan vetingun. Jemi të vendosur për ta çuar përpara një nga vendimet tona të para në parlamentin e masakrës së 25 prillit. Pushteti në demokraci i takon qytetarëve. E di që ngjarjet traumatike kërkojnë biseda si ato në mbledhjen e këshillit kombëtar. S’kam ndërmend të harxhoj kohën tuaj të çmuar me këto ngjarje sepse e shkuara s’do mbetet e shkuar nëse ne të vazhdojmë të flasim për të. Në djall shkoftë e shkuara të ecim para drejt të ardhmes. Drejt të ardhmes e cila s’ka për të qenë e prekshme pa mundur e larguar regjimin e Ramës”, shtoi Basha.

Basha është shprehur se “Trekëndëshi i Bermudës” Rama-Berisha-Meta përdorën zgjedhjet e 25 prillit për të mbajtur sipas tij brenda kafazit shpresën e shqiptarëve për ndryshim.

“Brenda familjes tonë dhe koalicionit, kishim njerëz që aspiratat e të cilëve ishin jo në përputhje por në kundërshtim me asp[iratat e naftëtarëve të Ballshit, studentëve të Fierit, grave dhe burrave të qarkut të Fierit. Kishin frikë se trekëndëshi do ta përdorte 25 prillin për të mbajtur brenda kafazit shpresën e shqiptarëve për ndryshim. Do ta përdorte për të vazhduar kalvarin e vjetër që u bë më keq me Edi Ramën, si tek AlbPetroli, ashtu dhe tek halli i fermerëve shqiptarë. SI për pronarët, ashtu dhe punonjësve, pensionistët e studenttët. Që ndryshimi të jetë i vërtetë, ne duhet të kthehemi në zërin e tyre. Ndryshimi vjen me votë, me votë dhe që të vijë duhet të garantojmë që vota e shqiptarëve të numërohet ashtu siç hidhet, jo siç ja dikton regjimi i Edi Ramës përmes blerjes së mjerimit në ditën e votimit, bashkëpunimit të hapur ose të fshehtë të trekëndëshit të tranzicionit. Duhet të risanksionojmë votën. Ndryshime Ksuhtetuese, reformë territoriale, President të zgjedhur nga populli, që ka jo kukulla por përfaqësues të qyutetarëve shqiptarë. Vetëm kështu do të garantojmë që vendimet e qeverisë do ju shërbejnë shqiptarëve dhe jo oligarkëve, që nga TVSH-ja tek subvencionet për fermerët. Qeveria e shqiptarëve duhet të burojë nga vota e shqiptarëve”, është shprehur Basha./albeu.com/