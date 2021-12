Basha në Dibër, Berisha e përshëndet duke festuar nga bregdeti

Sali Berisha dhe Lulzim Basha vijojnë betejën mes tyre për kryesimin e Partisë Demokratike.

Sot lideri aktual, Lulzim Basha pritet të zhvillojë një takim me bazën demokrate në Dibër, ndërsa nga ana tjetër, Berisha, pritet të zhvillojë një takim me simpatizantë e mbështetës në Vlorë, me rastin e 31 vjetorit të hapjes së degës lokale atje.

Kujtojmë se “lufta” në PD mes Bashës dhe Berishës, nisi që nga 9 shtatori ku kreu i PD, vendosi të përjashtojë ish-kryeministrin nga grupi parlamentar pas shpalljes së tij “non grata” nga SHBA./albeu.com/