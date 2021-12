Basha flet hapur: Nuk mbaj njeri me zor, nuk bëj takime për të mos përçarë demokratët

Në fjalën e tij gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Lulzim Basha është shprehur se as nuk përjashton njeri nga partia dhe as mban njeri me zor.

Basha tha se për individë të caktuar u morr masa e shkarkimit nga fundkionet brenda partisë, për shkak se kanë dhunuar Statutin në mënyrë flagrante.

Ai shtoi gjithashtu se ka vendosur të mos dalë për të zhvilluar takime në bazë, sepse sipas tij nuk dëshiron të bëjë garë se kush mbush më shumë sallat.

Sipas Bashës, ku vendim i tij për të mos dalë në takime i shërben mos-përçarjes së PD-së.

“Ka qene zotimi im i pare si kryetar i PD, qe s’do këtë kurrë përjashtim te propozuar nga unë. As unë e as ju nuk mbajmë njerëz me force. Ndaj dhe masat e marra mbrëmë nga kryesia dhe masat e propozuar sot, nuk janë masa përjashtimi por shkarkim nga funksionet për shkak te dhunimit flagrant te statutit me pasoja për PD. Është i pa precedent sulmi dhe presioni qe ju behet demokrateve. Ka presion dhe kërcenim nga ish zyrtare te larte apo zyrtare qe kërcënojnë anëtarë te këshillit kombëtar për te qene pjese e mbledhjes. Është e pa pranueshme te mbyllim sytë. Unë e refuzoi ketë dhe ta refuzoje çdokush prej nesh. Për një arsye te vetme. E kam gjykuar se përgjegjësia e kryetarit te PD është te ngrihet mbi interesat e tij dhe te përfaqësoje te teren jo gjysmat. Te zbres ne baze për te vere çfarë? Kush bën karvanin me te gjate te makinave, kush mbush sallat me ketë. Çfarë arrijmë? Te vendosim ne presion demokratet, a je këtej a je andej. Ju si do ndiheshit ne qofte se do nuk merrnim ne telefon nga selia te mbushnim sallat se vjen kryetari i PD për ti bere karshillik një njeriu qe është ne beteje për interesa personale”, u shpreh Basha./albeu.com/