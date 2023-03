Bardhi tregon arsyet se pse dështuan negociatat për bashkimin e PD

Gazment Bardhi ka folur për situatën brenda PD, në një kohë që më pak se një muaj partitë politike nisin fushatën zgjedhore.

Në emisionin “Opinion”, Bardhi tregoi dhe arsyet pse kanë dështuar negociatat për bashkim brenda dy grupimeve në PD.

Sipas tij, PD e drejtuar nga Berisha ka përgatitur skenarin që më 14 maj demorkatët të përballen me njëri-tjetrin.

“Do duhet të kërkojmë arsye pse nuk po merremi vesh. Unë gjykoj që ne nuk po merremi vesh sepse kemi dy objektiva të ndryshme. Grupimi jonë ka objektiv për të qenë bashkë, unë nuk mund të them që PD fiton 61 bashki edhe nëse bëhemi bashkë, por ka absolutisht një numër të konsiderueshëm bashkish që nëse opozitarët janë bashkë janë të fitueshme. Sikundër për fat të keq ka një pjesë tjetër brenda Partisë Demokratike që kanë një objektiv tjetër që 14 Majin ta kthejnë në një betejë mes demokratëve kur rezultati dihet, fitues është Edi Rama.Unë do bëj gjithçka, jo vetëm unë por gjithë kolegët e mi, që ky skenar t’u ngeli në derë atyre që po e gatuajnë. Atyre që kanë interesa për ta mbajtur zvarrë Partinë Demokratike, atyre që kanë interesa për të marrë zgjedhjet lokale, jashtë PD-së. Ka faktorë jashtë PD që po synojnë të lënë jashtë zgjedhjeve PD dhe po mbajnë të ndezur konfliktin brenda partisë, për të dalë pas zgjedhjeve si faktori apo lideri i opozitës. Këto skenare do t’u ngelin në derë!”-tha Bardhi.