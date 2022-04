Barcelona nuk do të ndeshet sezonin e ardhshëm në Camp Nou, zbulohet “shtëpia” e re

Stadiumi “Camp Nou” do t’i nënshtrohet rikonstruksionit që në muajin qershor të këtij viti, teksa Këshilli Bashkiak i Barcelonës ka dhënë lejen e ndërtimit.

Në këto Barcelona në sezonin 2023-24 të zhvillohen ndeshjet e të stadiumin “Olimpik Lluis Companys”.

Në takimin e mbajtur këtë të enjte në Salo de Cent të Këshillit Bashkiak të Barcelonës , kryetarja e qytetit, Ada Colau dhe presidenti i Barçës, Joan Laporta , prezantuan detajet e marrëveshjes së komisionit qeveritar të konsistencës që do të lejojë fillimin e projektit të reformës dhe zgjerimit të stadiumit që klubi planifikon të përfundojë në sezonin 2025-26.

Ekzekutimi i punimeve do të nënkuptojë që ndeshjet e futbollit që zakonisht luhen në Camp Nou do të zhvendosen në stadiumin Olimpik Lluis Companys në vitin akademik 2023-24, megjithëse të dy institucionet janë ende duke punuar për të mbyllur një marrëveshje që përcakton kushtet. të përdorimit të këtij rrethimi.

Në fakt, rinovimi i stadiumit nis prej verës së këtij viti mirëpo nuk do të shqetësojnë skuadrën dhe tifozët, ndërsa në vitin 2023, punimet do të nisin me themel.

Ndërkohë, përgjatë sezonit 2024-2025 do të ketë punime në ambientin përreth stadiumit ndërsa në Camp Nou do të ketë të disponueshëm vetëm 50% të kapacitetit të tij për tifozët. Për të kaluar më pas në sezonin 2025-2026 me “look-un” e ri dhe me kapacitet të plotë për tifozerinë blaugrana të Barcelonës. /h.ll/albeu.com