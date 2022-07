Barcelona kryen super goditje në merkato, arrihet totalisht marrëveshja për Raphinha

Barcelona nuk heq dorë për Raphinhan, me katalanasit që tashmë kanë dorëzuar edhe ofertën zyrtare për shërbimet e brazilianit te skuadra e Leeds.

Sipas gazetarit të njohur, Fabrizio Romano, oferta e bërë nga blaugranat kap shifrën e 68 milionë eurove, me Leeds e cila është pranuar nga Leeds.

Barcelona dhe Leeds kanë rënë zyrtarisht dakort për këtë transferim dhe ditët në vijim pritet zyrtarizimi./ h.ll/albeu.com

Raphinha to Barcelona, here we go! Full agreement reached with Leeds after today’s bid accepted: €58m fixed fee plus add-ons up to total €67m package. 🚨🔵🔴 #FCB

Raphinha only wanted Barça since February and he’s set to sign until June 2027, time for documents and contracts. pic.twitter.com/JtLXCXa03e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2022