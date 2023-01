Lojtarët e Barcelonës nuk patën asnjë ditë pushim më 1 janar.

Xavi, konsideroi se lojtarët duhet të shkojnë në stërvitje pas humbjes së pikëve në ndeshjen e djeshme me Espanyol (1:1). Para kësaj, supozohej se lojtarët do të mund ta kalonin 1 janarin me familjet e tyre.

Rezultati i derbit tronditi Xavin dhe planet ndryshuan. Lojtarët janë thirrur në stërvitje, e cila do të nisë në orën 18:00. /G.D albeu.com/