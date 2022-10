Barack Obama po ndihmon demokratët në fushatën para 8 nëntorit

Barack Obama po përpiqet të bëjë diçka që nuk mundi gjatë dy mandateve si president: të ndihmojë demokratët të kenë sukses në zgjedhjet afatmesme kombëtare kur ata tashmë mbajnë Shtëpinë e Bardhë. Sigurisht, Obama është më popullor se sa ishte atëherë, dhe tani është presidenti Joe Biden, ish-zëvendëspresidenti i tij, po përballet me perspektivat e një qortimi në nëntor.

Obama do të nisë të premten në Georgia një udhëtim në shtetet e fushëbetejës ku pritet më shumë përplasje me republikanët, e më pas do të udhëtojë të shtunën në Michigan dhe Wisconsin. Më pas, priten ndalesa javën e ardhshme në Nevada dhe Pensilvani.

Itinerari, i cili përfshin mitingje me kandidatët demokratë për zyrat federale dhe shtetërore, pasi demokratët po përpiqen të mbajnë një shumicë të ngushtë në Dhomën e Përfaqësuesve, si dhe në Senat ku kanë 50 vende. Vlerësimi i miratimit të Biden është i ulët, rreth 40 përqind, dhe në kohë inflacioni, strategët politikë demokratë besojnë se Obama mund të arrijë më shumë votues.

Kur u largua nga detyra në vitin 2017, vlerësimi i miratimit të Obamës ishte 59 për qind dhe një sondazh i Gallup tregoi se pas një viti ishte rritur në 63 për qind. Kjo është shumë më e lartë se vlerësimet e tij në vitin 2010, kur demokratët humbën shumicën e tyre në dhomën e ulët të Kongresit dhe më pas republikanët morën Senatin.