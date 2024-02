Banorët e Durrësit në protestë: Nuk marrim dot bonusin e tërmetit, na mbajnë me llafe, s’paguajmë dot qiranë

Ditën e sotme, përfaqësues të banorëve të dëmtuar nga tërmeti dhe të kategorive me probleme sociale, ka protestuar para bashkisë së Durrësit.

Ata deklarojnë se po përballen me vështirësi të shumta ekonomiko-sociale, pasi prej muajsh nuk përfitojnë bonusin e qirasë, për strehimin dhe atë të dëmtimit nga tërmeti.

“Ishim brenda me dy pjesëtarë nga komuniteti rom dhe egjiptian, ku realizuam një takim me nënkryetarin e bashkisë. ai mori disa informacione dhe për pjesën e bonusit 50 me 50, na është thënë që ditën e hënë do kemi përgjigjen përfundimtare, ku do të kalojmë pjesën e pagesës së lekëve”, tha Ismail Jakupi, përfaqësues i komunitetit rom e egjiptian në Durrës.

“Jam rrugëve fare, te bashkia kam shkuar më kanë thënë po po po , asgjë nuk po bëjnë, po më mbajnë me llafe, me të mirë. Jetesa jonë është 0 fare”, tha një grua.

“Pronarët kërkojnë lekët, ne nuk kemi, ku të shkojmë. Mirë që po ngelim jashtë, por të paguajmë lekët që kemi borxh te pronari”, u shpreh një grua tjetër.

Drejtues të bashkisë së Durrësit, kanë pritur përfaqësues të grupimeve të ndryshme qytetare dhe u kanë premtuar që javën e ardhshme do të marrë zgjidhje shqetësimi i tyre, ndërsa banorët deklarojnë se do e vijojnë protestën e tyre nëse nuk do të marrin bonusin e qirasë në vazhdim.