Balluku zbulon fashën “limit” për energjinë elektrike: Nëse e kaloni, paguani më shumë

Ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku pas mbledhjes së qeverisë ka folur për paralajmërimin e Ramës se për familjet që konsumojnë shumë energji, nuk do të ketë mburojë financiare dhe do të paguajnë më shumë.

Pyetje: Pak ditë më parë do të nisë studim për të diferencuar shqiptarët në të varfër dhe të pasur të cilët do të paguajnë më shtrenjtë energjinë elektrike, cilat janë të ardhurat që një familje të konsiderohet e pasur dhe të paguajë më shumë?

“Kryeministri nuk e ka thënë këtë frazë të varfër dhe të pasur. Ne nuk i ndajmë dot as kemi synim për të klasifikuar njerëzit, kryeministri i referohet përdoruesve më të mëdhenj të energjisë elektrike, ne jemi duke diskutuar për të ditur sa i duhet një familje që të harxhojë normalisht mesatare edhe ngrohje dhe funksion për familjet, flasim për fashën e familjeve dhe jo biznesin e vogël që do ta mbrojmë. Familjarët po bëjmë analizë për të parë cila konsiderohet një sasi normale jetese, ata që do të harxhojnë më shumë do të paguajnë me çmimin e tregut.

700 kilovat orë konsiderohet një konsum normal për një familje me 4-5 anëtarë, ndërsa mbi këtë fashë do të paguhet me çmim më të lartë por akoma është në studim kjo fazë. Ne i ofrojmë qytetarit aq energji si të nevojshme”, u shpreh Balluku.