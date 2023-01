Balluku në Klos: Banesat e dëmtuara jo vetëm nga tërmeti, janë të amortizuara (VIDEO)

Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku, pas tërmetit 4.7 të shkallës Rihter, ka shkuar në Klos.

Drejtuesja socialiste e qarkut Dibër është shprehur se ëshë zhvilluar një mbledhje mes saj dhe shtabeve të 4 bashkive dhe po vlerësohen dëmet.

Sa u takon banesave të dëmtuara, Balluku u shpreh se ende nuk janë identifikuar të gjitha, ndërsa theksoi se nuk janë dëmtuar vetëm nga tërmeti, por dhe nga amortizimi.

"Kemi pasur një mbledhje të shtabeve të 4 bashkive të qarkut Dibër, të cilët kanë nisur punën që nga momenti i parë mbrëmë, duke qenë në terren. Ëstë bashkuar dhe Instititi i Ndërtimit me tre grue për të bërë vlerësimin es dëmtimeve që janë deklaruar nga banorët dhe do të merren masa për secilën nga banesat që konsiderohet e dëmtuar. Numri i dndërtesave të dëmtuara është i paidentifikuar. Flasim për akesat e qytetarev, rreth 10. Nurmi vazhdon e shtohet. Duhet të kemi një zonë me shtëpi të amortizuara, nuk është se ka lidhje vetëm me tërmetin", tha Balluku.