Ballkani i hapur, eksperti austriak: E pakuptueshme, Shqipëria tallet me Serbinë

Eksperti austriak Gunther Fehlinger në një shkrim të tij autorial ka propozuar Ballkanin Evropian, duke hedhur poshtë Ballkanin e Hapur.

Ai ka përmendur dëmet që mund të shkaktohet nga Ballkani i Hapur, ku përfituesi më i madh mund të jetë Serbia. Në këtë rast, ai shkruan se është e pakuptueshme se pse Shqipëria po tallet ende me Serbinë në Ballkanin e Hapur.

Ai ka përmendur edhe përfitimet që Kosova mund të ketë krahas Ballkanit Evropian.

Shkrimi i plotë:

Ballkani Evropian në vend të Ballkanit të Hapur

Është koha për Ballkanin Evropian. Kjo është përgjigja ndaj luftës së Rusisë kundër Ukrainës dhe përgjigja ndaj nismës së Beogradit, Ballkani i hapur, një Ballkan i hapur ndaj Rusisë dhe Kinës, të udhëhequr nga Serbia e riarmatosur.

Ballkani Evropian është përgjigja. Bashkimi Doganor dhe Monetar janë 5 për shtetet e Ballkanit Perëndimor me përjashtim të Serbisë. Të 5, 3 aleatët e NATO-s dhe të dy, Bosnja dhe Kosova, të cilët shpresojmë se do të ftohen në NATO në vitin 2022 në Madrid, do t’i bashkohen Bashkimit Doganor të BE-së sipas modelit të Turqisë dhe Shqipërisë, Maqedonia e Veriut dhe Bosnja do të nxjerrin euron në vitin 2023 pas Modelit të Malit të Zi dhe Kosovës në 2002.

Ky është Ballkani Evropian. Dhe të gjithë anëtarët e bashkimit doganor dhe monetar të Ballkanit Evropian marrin premtimin e BE-së për t’u bashkuar me BE-në më së voni deri në vitin 2029. Ky është Ballkani i hapur ndaj Evropës dhe jo ‘Ballkani i Hapur’ i hapur për armë nga Rusia dhe Kina dhe jo Ballkani i Hapur në të cilin Serbia ndan të gjitha të dhënat e ndjeshme shtetërore të shteteve ballkanike me Rusinë dhe Kinën. Ballkani Evropian është anëtarësim në tregun e punës të BE-së dhe në tregun e brendshëm të BE-së menjëherë nga viti 2022. Politika e mbylljes dhe shtyrjes së BE-së e viteve të Merkelit i ka lejuar Serbisë këtë iniciativë Ballkani i hapur që të çon në lindje dhe në një qorrsokak. Serbia sigurisht nuk do t’i bashkohet BE-së për sa kohë që Serbia qëndron me Rusinë.

Është e pakuptueshme se pse Shqipëria po tallet ende me Serbinë në Ballkanin e Hapur.

Fakti që Mali i Zi tani po mendon gjithashtu t’i bashkohet Ballkanit të Hapur Serb dhe të izolojë më tej Bosnjën dhe Kosovën, tani mund të shpjegohet me zhgënjimin e të gjithë Ballkanit me politikën krejtësisht të dështuar të shtyrjes së zgjerimit të BE-së.

Tani pas zgjedhjeve në Francë dhe si përgjigje ndaj luftës së Rusisë kundër Ukrainës dhe zgjerimit, nevojitet një Po e qartë për Ballkanin Evropian. Kushdo që është ose dëshiron të jetë në NATO, mund të anëtarësohet menjëherë në Bashkimin Doganor të BE-së dhe të prezantojë euron si monedhë dhe më pas të anëtarësohet në BE 2029. Dhe Serbia do të jetë e izoluar deri në kthesën në Perëndim. Ky është Ballkani Evropian dhe duhet të vijë tani.