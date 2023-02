Ballafaqimi me presionin amerikan, Blinken e takon Vuçiçin, Kurtin jo

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken ka pasur “një bisedë produktive” me presidentin serb, Aleksandar Vuçiç në Mynih. Në kryeqendrën e Bavarisë ishte edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i cili po përpiqet ta përballojë presionin e shtuar amerikan për formimin e Asociacionit. Blinken nuk takoi Kurtin.

Kosova po vazhdon t’i rezistojë presionit amerikan për formimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është bërë kërkesë e qartë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Had a productive conversation with Serbian President @AVucic today at the @MunSecConf. We discussed the importance of normalized relations with Kosovo and I conveyed our appreciation for Serbia’s continued support for Ukraine. We share Serbia’s desire for a future with the EU. pic.twitter.com/9isoAics6N

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 17, 2023