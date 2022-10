Balla: Jemi bërë gati, më 14 maj do fitojmë në 61 Bashki

Ditën e sotme Kuvendi ka nisur me debate midis mazhorancës dhe opozitës ku si temë themelore kanë zgjedhjet vendore.

Kryetari i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla gjatë fjalës së tij pranoi se për sa i përket raporteve të prezantuara nga të dyja palët ka çështje që duhen rishikuar. Ndërsa për sa i përket akuzave të deputetit demokrat Enkelejd Alibeaj, se raporti i prezantuar nga PS-ja ka mangësi, Balla tha se nuk është e vërtetë.

Balla: Teksa kemi bërë një vlerësim si ka ecur deri tani reforma, kemi arritur në disa konkluzione që do i japin përgjigje pyetjes a ka nevojë vendi tani për një ndarje të re. biem të gjithë dakord që disa prej atyre propozimeve nuk merren në konsideratë. Po marr propozimin që keni bërë për bashkinë Lunik. Duhet të nisemi nga disa parime dhe mendoj se parimi themelor do kishte qenë “A ka qenë më parë bashki?” Kjo do s’kualifikonte disa propozime. Të copëtosh Vlorën në 3 pjesë nuk më duket një propozim që bën sens. Por nuk është kjo çështja. PD ka qeverisur në 17 bashki nga viti 2015-2019. PS qeveris sot në 60 bashki dhe duam t’i fitojmë sërish këto 60 bashki ndoshta dhe 61. Po, po, jemi bërë gati t’i fitojmë të 61. Do ta fitojmë dhe Shkodrën meqë dështoi ky i Foltores.