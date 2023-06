Babai i Messit takohet me presidentin e Barcelonës, katalanasit presin rikthimin e argjentinasit

Babai dhe agjenti i Lionel Messit, Jorge, është takuar me presidentin e Barcelonës, Joan Laporta, për të diskutuar rreth së ardhmes së argjentinasit.

Largimi i Messit nga Paris Saint-Germain tashmë është konfirmuar, por klubi i ri i argjentinasit ende nuk është vendosur, me yllin argjentinas të lidhur me një lëvizje në Arabinë Saudite ose Inter Miami, si dhe një rikthim të shumëpritur në Barcelonë.

🚨 Jorge Messi and Barcelona president Joan Laporta — meeting now to discuss Leo’s return after La Liga approved the plan.

More to follow on the Messi saga, key hours and days ahead.

🧨🎥 Exclusive video by @tjuanmarti pic.twitter.com/Fshgi2xX8f

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023