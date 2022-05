Babai i Meghan Markle shtrohet në spital, e motra fajëson dukeshën

Babai i Meghan Markle, Thomas Markle, thuhet se u shtrua në spital të hënën mbrëma pasi besohet se kishte pësuar një goditje në tru.

77-vjeçari u fotografua duke hyrë në një ambulancë në Tijuana, Meksikë, me një maskë oksigjeni në fytyrën e tij, raportoi TMZ.

Sipas medias, Thomas u dërgua me urgjencë përtej kufirit në një spital në Chula Vista, Kaliforni, rreth orës 21:30 me orën lokale. Ai thuhet se nuk mund të fliste me mjekët dhe i shkroi simptomat e tij në një copë letër.

“Babai im po shërohet në spital”, tha më vonë vajza 57-vjeçare e Thomas, Samantha Markle, për Daily Mail në një deklaratë. “Kërkojmë privatësi për familjen, për shëndetin dhe mirëqenien e tij. Ai ka nevojë vetëm për paqe dhe pushim. Është e tmerrshme se sa shumë është torturuar dhe sa shumë i është dashur të kalojë falë shpërfilljes së motrës sime vitet e fundit. Kjo është e pafalshme.”

Ndërkohë, Samantha ka fajësuar prej kohësh Dukeshën e Sussex-it për problemet e babait të tyre me shëndetin.