Avioni elektrik Alice bëri fluturimin e tij të parë provë (VIDEO)

Një prototip i aeroplanit të pasagjerëve tërësisht elektrik është nisur në një fluturim provë për herë të parë, duke bërë një përparim të rëndësishëm në aviacionin pa karbon.

Është një aeroplan i vogël Alice me nëntë pasagjerë që u ngrit nga Aeroporti Ndërkombëtar Grant County në Uashington.

Alice është më i avancuar se shumica e avionëve elektrikë në zhvillim dhe mund të bëhet “avioni i parë komercial tërësisht elektrik” nëse Administrata Federale e Aviacionit lëshon një certifikatë pasagjeri.

Shtetet e Bashkuara po përpiqen të zgjidhin problemin e ndotjes dhe ngrohjes globale, që përfshin emetimet e aviacionit. Avionët tërësisht elektrikë si Alice mund të zgjidhin potencialisht problemin e ndotjes së fluturimeve me distanca të shkurtra midis aeroporteve të vogla rajonale.

Avioni është zhvilluar nga kompania Eviation nga Uashingtoni, dhe është projektuar për fluturime pasagjerësh dhe mallrash midis 240 dhe 400 kilometra të gjatë. Kjo gjatësi korrespondon me distancën midis Nju Jorkut dhe Bostonit, ose Los Anxhelosit dhe Las Vegasit.

Take-off 7:10 a.m.

Alice is flying pic.twitter.com/V7sIpPGfpB — Dominic Gates (@dominicgates) September 27, 2022

Fluturimi testues zgjati vetëm tetë minuta dhe avioni arriti një lartësi prej 1000 metrash. Qëllimi i fluturimit ishte mbledhja e të dhënave për të përmirësuar dizajnin e avionit, i cili është ende në një rrugë të gjatë zhvillimi përpara se të merrte pasagjerët e tij të parë.

Alice do të prodhohet në tre konfigurime, si një avion me nëntë pasagjerë, një avon luksoz me gjashtë pasagjerë dhe si një version e-cargo. Për t’i bërë avionët më të mëdhenj më pak ndotës, administrata e presidentit amerikan Joe Biden po fokusohet në karburantet e qëndrueshme të aviacionit që mund të prodhohen nga misri apo edhe mbetjet komunale.

Një nga sfidat është padyshim teknologjia e baterive. Bateritë mund ta fuqizojnë aeroplanin me energji të rinovueshme në vend të energjisë konvencionale, por bateritë janë shumë të rënda, kështu që efikasiteti gjithashtu zvogëlohet. Përveç kësaj, bateritë nuk kanë fuqi të mjaftueshme për fluturime më të gjata dhe ka shqetësime sigurie pasi bateritë litium-jon mund të nxehen në mënyrë të pakontrolluar dhe të marrin flakë.

Duke marrë parasysh të gjitha gjërat, është e qartë se ekspertët e Eviation kanë vite punë dhe teste përpara tyre, kështu që Alice nuk do të ishte në përdorim deri në vitin 2027.