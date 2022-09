“Ato mund ta kujtojnë fytyrën e njeriut”, fakte interesante rreth bletëve

Shumica e njerëzve i njohin bletët për dy gjëra:

Embëlsinë e tyre (në formën e mjaltit) ose pickimet e tyre. Por ata janë shumë më tepër se kaq. Bletët, për shembull, jetojnë në grupe sociale shumë të strukturuara ku çdo bletë ka një rol për të luajtur. Disa bletë janë të vetmuara dhe mund të përtypin vrima në dru. Të tjerët mund të jenë blu ose të bardhë ose jeshil. Në fakt, ka më shumë se 20,000 lloje bletësh në mbarë botën.

E rëndësishmja për njerëzit, bletët janë thelbësore për shëndetin dhe mbijetesën tonë planetare – si pjalmues, ato janë përgjegjëse për rreth një të tretën e ushqimit që hamë. Megjithatë, popullsia e bletëve në mbarë botën po zvogëlohet, kryesisht për shkak të ndryshimeve klimatike. Emetimet e karbonit po rezultojnë në ekstreme të temperaturës që po shkaktojnë humbje të habitatit, një rritje të marimangave parazitare dhe grabitqarëve që lulëzojnë në temperatura më të ngrohta dhe rritje të përdorimit të pesticideve për t’u marrë me këta dëmtues të rinj. Të gjithë këta faktorë ndikojnë tek bletët në të dy mënyrat e mëdha (çrregullimi i kolapsit të kolonisë) dhe të vogla (erërat e zhvendosura i bëjnë bletët më pak efikase).

Këtu janë 8 fakte befasuese që nuk i dinit për këto insekte të mahnitshme dhe si mund të ndihmoni në mbrojtjen e tyre.

Bletët e vendosin mjaltin në muajin e mjaltit

Mund të ketë më shumë se 20,000 lloje bletësh, por vetëm anëtarët e gjinisë Apis (11 lloje të njohura) prodhojnë mjaltë. Ne mund t’i detyrohemi bletëve – dhe zakoneve të lashta norvegjeze të pijes – për termin “muaj mjalti”. Ëmbëlsuesi me shurup ishte një përbërës në pijet alkoolike më të hershme të njohura, duke përfshirë limin, një pije me mjaltë të fermentuar. Mead luajti një rol të rëndësishëm në ritet martesore nordike qysh në shekullin e 5-të. Besohet se ishte një traditë që çiftet e porsamartuar të konsumonin sasi të bollshme me bollëk gjatë ciklit ose muajit të parë të hënës së plotë të martesës. Praktika është një nga disa origjina të propozuara të etimologjisë së muajit të mjaltit.

Disa lloje bletësh mbrojnë kosheret e tyre me topa gjigantë të nxehtësisë

Si të gjithë insektet, bletët janë gjakftohtë, që do të thotë se temperatura e trupit të tyre është zakonisht e ngjashme me mjedisin e tyre përreth. Por brenda kosheres, ku jeton pjellja në zhvillim, bletët mbajnë një temperaturë të qëndrueshme prej rreth 33-34 gradë Celcius gjatë gjithë vitit. Duke përdorur krahët e tyre, bletët mund të nxjerrin ajrin e nxehtë nga kosherja për të ftohur një zonë ose të vibrojnë muskujt e tyre të fluturimit për ta ngrohur atë.

Ndërsa ndryshimi i klimës sjell në rrugën e tyre grabitqarë të rinj, disa lloje bletësh i kanë çuar aftësitë e tyre termo rregulluese në një nivel tjetër. Shkencëtarët kanë vëzhguar bletët japoneze që vërshojnë mbi grerëzat gjigantë aziatikë bletë ngrënës (të njohur edhe si grerëza vrasëse) që e kalojnë pragun e tyre. Së bashku ata krijojnë një top gjigant rreth grerëzave dhe përdorin të njëjtat teknika të ngrohjes së kosheres për të gatuar pushtuesin të gjallë.

Bletët ndihmojnë fermerët të kultivojnë ushqim më të mirë dhe të mbajnë çmimet e ushqimit të ulëta

Bletët janë pjalmues shumë efikasë dhe janë thelbësorë për diversitetin e bimëve. Kur bletët përdoren për të pjalmuar kultura të tilla si avokado, boronica dhe tranguj, rendimenti i frutave dhe pesha rriten në mënyrë dramatike në krahasim me kulturat e rritura në mungesë të bletëve ose pjalmuesve të tjerë. Por ndryshimi i klimës mund të kërcënojë sistemet tona ushqimore.

Ndërsa modelet e motit vazhdojnë të ndryshojnë, shumë lloje kafshësh do të kalojnë në kushte më ideale klimatike kur habitatet e tyre të mëparshme bëhen më pak të favorshme. Por ekspertët kanë frikë se bletët nuk po përshtaten me ndryshimin e temperaturave si disa specie të tjera, gjë që mund të çojë në rënie të shpejtë të popullsisë së tyre. Në disa zona, lulet gjithashtu kanë filluar të lulëzojnë më herët me ngrohjen e temperaturave dhe është e paqartë se si bletët do të përshtaten me këto ndryshime sezonale. Kjo mund të sjellë telashe të mëdha si për kulturat e egra ashtu edhe për ato bujqësore. “Me rënien e numrit të bletëve, kostoja e mbi 130 bimëve frutash dhe perimesh ku ne mbështetemi për ushqim po rritet në çmim”, thotë Noah Ëilson-Rich, biolog dhe CEO i Best Bees.

Ka bletë që mund të plaken mbrapa – me të vërtetë.

Disa bletë kanë aftësi të jashtëzakonshme për t’u plakur në të kundërt. Kur ka mungesë të bletëve të reja punëtore, bletët më të vjetra mund të kthehen në veten e tyre më energjike dhe më të re për të marrë përsipër detyrën. Në fakt, këto bletë përfundojnë duke jetuar më gjatë për të marrë plogështinë. Ky fenomen i pabesueshëm është aktualisht nën hetim nga studiuesit për të kuptuar më mirë mekanizmat themelorë dhe aplikimet e mundshme për demencën e lidhur me moshën tek njerëzit.

Shkencëtarët përdorin bletët për të studiuar vrasësit serialë

Kriminologët zhvilluan një teknikë statistikore të quajtur profilizimi gjeografik (GP) për të studiuar krimet e përsëritura, si vrasjet serike dhe vjedhjet. Bazuar në vendndodhjet e krimeve, policia mund të bëjë supozime të arsimuara se ku mund të jetojë ose vizitojë rregullisht një i dyshuar. Kjo sepse në përgjithësi, shkelësit e përsëritur shmangin kryerjen e krimeve afër vendit ku jetojnë, në mënyrë që të shmangin zbulimin – por ata qëndrojnë mjaft afër shtëpisë për lehtësi. Rezulton se modelet e të ushqyerit të bletëve janë të ngjashme.

Bletët shmangin zbulimin nga grabitqarët dhe parazitët duke krijuar një zonë shpërqendrimi – ato i lënë lulet më afër hyrjes së folesë së tyre të paprekura dhe ushqehen më larg nga kosherja. Në vitin 2008, një ekip studiuesish vëzhguan bletët që vizitonin rrjedha të ndryshme

Bletët jetojnë sipas një hierarkie strikte

Ekzistojnë tre lloje bletësh: mbretëreshat, punëtorët dhe dronët. Ka vetëm një mbretëreshë, dhe ajo zakonisht është individi më i madh dhe më jetëgjatë në një zgjua. Bletët punëtore janë të gjitha femra dhe të vetmet bletë me thumbues. Kur një bletë pickon, ajo vdes, duke lënë pas një aromë të ngjashme me bananen që paralajmëron bletët e tjera punëtore për rrezik. Dhe ndërsa punëtorët janë gjenetikisht identikë me mbretëreshën, vetëm kurora mund të bëjë vezë. Në fakt, bletët mbretëresha mund të lëshojnë mbi 1000 vezë çdo ditë për vite me radhë. Këto vezë janë fekonduar me spermë nga dhjetëra dronë meshkuj, funksioni i vetëm i të cilëve është fekondimi i mbretëreshës gjatë një fluturimi çiftëzimi një herë në jetë (dronët vdesin pas çiftëzimit.)

Bletët mund të kujtojnë fytyrat e njeriut

Bletët mund të kenë tru me madhësinë e farave të lulekuqes, por ato janë në gjendje të dallojnë veçoritë individuale në fytyrat e njeriut dhe t’i njohin ato gjatë ndërveprimeve të përsëritura. Në një studim, shkencëtarët çiftuan imazhet e fytyrave njerëzore me ujë të mbushur me sheqer dhe zbuluan se bletët njohën dhe mbanin mend fytyrat e lidhura me shpërblimin e ëmbël – edhe kur shpërblimi mungonte. Ky perceptim i mprehtë jo vetëm që i ndihmon këto krijesa shumë sociale të njohin njëra-tjetrën, por gjithashtu i ndihmon ata të njohin dhe të kthehen te lulet që prodhojnë më shumë polen.

Nuk është tepër vonë për të shpëtuar bletët – dhe JU mund të ndihmoni ne kete kauzë

Për fat të mirë, ju mund të merrni masa për të ndihmuar bletët ku jetoni. Vetëm me një smartphone dhe një gatishmëri për të mësuar, ju mund të kontribuoni në projekte të ndryshme shkencore qytetare. Një përpjekje shkencore qytetare në Michigan, për shembull, i ndihmoi studiuesit të zbulonin se bletët speciale që banojnë në tokë që pjalmojnë kunguj dhe kunguj ia dalin më mirë në fermat ku toka nuk shkelet ose punohet – ky zbulim ka implikime reale për sistemet tona ushqimore. Programe të tjera në vazhdim i ndihmojnë studiuesit të mbledhin të dhëna bazë për popullatat e bletëve të egra, duke përfshirë BeeBlitzes me bazë në Amerikën e Veriut, BeeSpotter të Universitetit të Illinois, Numërimin e Pollinatorëve të Egër të Australisë dhe Bumble Bee Ëatch të Kanadasë.

Oborri juaj i shtëpisë është një vend tjetër për të filluar. Mbillni më shumë lule të egra, mos përdorni pesticide që dëmtojnë bletët dhe aplikoni ato përpara se të fillojë lulëzimi. Nëse jetoni në qytet, krijoni ose bashkohuni me një kopsht në çati të komunitetit. Është interesante se bletët mund të kenë norma më të larta të mbijetesës dhe të prodhojnë më shumë mjaltë në qytet në krahasim me fshatrat me pika, thotë Ëilson-Rich. Dhe, nëse doni të hyni vërtet në zhurmë, merrni parasysh të mbani kosheren tuaj të bletëve – do të forconi popullsinë tuaj lokale të bletëve dhe do të korrni disa shpërblime të ëmbla.