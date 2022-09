Atentati në Durrës, shpëton shënjestra, si ndodhi sulmi ndaj mjetit të blinduar

Foto ilustruese

Mesditën e djeshme në plazhin e Durrësit ka dështuar një atentat i mirë-organizuar me armë zjarri ndaj një personi me iniciale A.N.

Abc mëson se ngjarja ka ndodhur mesditën e djeshme në afërsi të zonës së quajtur “Rrota e kuqe.”

Mësohet se është qëlluar me snajper nga brenda një furgoni sapo shënjestra ka dalë nga automjeti i blinduar G-Class.

A.N (shënjestra e atentatit) ka shpëtuar, ndërsa plumbi ka përshkruar një tjetër automjet me targa të huaja që ishte i parkuar.

Ngjarja nuk është raportuar edhe pse në vendin e ngjarjes kanë qenë më shumë se 100 forca policie.