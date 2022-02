Atentati ndaj prokurorit Ndoj, eksperti: Skena të tilla shihen vetëm në Palermo, Durrësi nuk ka vetëm banda autoktone

Eksperti i sigurisë, Fabian Zhilla, ka folur ne News 24 ku ishte i ftuar rreth atentatit ndaj prokurorit Arjan Ndoj në Durrës.

Zhilla, u shpreh se atentate të tilla ndaj prokurorëve shihen vetëm në Palermo të Italisë. Ai nënvizoi se Durrësi nuk është qyteti ku strehohen vetëm bandat autoktone, por tani është kthyer në “një fole” edhe të bandave të tjera shqiptare.

Gazetarja: Di që persona të caktuar në Durrës rezultojnë të punësuar në port, ku konfirmon pasuritë e tyre çuditesh se si ky personazh punonte si zjarrfikës. Përplasja mes bandave është zmadhuar nga një drejtësi e munguar. Të shkëpusësh marrëdhëniet e politikës është A-ja. Në hipotekën e Durrësit, më së shumti kanë frikë për të folur e treguar. Kam qenë e interesuar për bregdetin shqiptar dhe është frikë. Para se të kërkojmë llogari te prokurorët dhe gjykatat dhe më pas të shohim si ka ecur historia e çështjes nga gjykata. Nisja duhet filluar nga politika. Njerëzit e përmendur në krim, kanë mbështetje politike, ato i mbështesin dhe i mbajnë afër.

Fabian Billa: Sigurisht politika ka forcën e ligjit, parlamentit për të penguar drejtësinë nga format nga më të ndryshme. Unë do të doja të nënvizoja që rrethi i Durrësit, ka grupe kriminale që kanë vlerësuar herët në politikë e madje janë kthyer në personazhe të politikës. Krimi i organizuar në Durrës është modeli i parë që kanë filluar lidhjet e politikës me krimin e organizuar. Zona e Shijakut ka nisur me tregtimin e heroinës shumë herët. Ne shohim se për një jetëgjatësi 30-vjeçare këtë grupe dalin dhe kanë kontrolle. Të godasësh një prokuror është një nivel tepër e lartë, këtë e sheh vetëm në Palermo. Durrësi s’është qytet i bandave autoktone, por qytet i bandave në të gjithë Shqipërinë. Aty janë vrarë njerëz që i përkisnin bandave nga zona të tjera.

Gazetarja: Disa e kanë nisur si trafikantë, ndërsa sot janë biznesmenë. Ne nuk kemi deri më sot, dëshmi të të penduarve. Ne të penduarit e drejtësisë i kemi të ulëta, në nivelet fillestare. Mendoj që personat që janë të përfshirë në grupet kriminale kanë shumë njohuri, i dinë lidhjet, e dinë mirë kush janë njerëzit që i përkrahin. Çështja është shumë komplekse, s’mund të themi vetëm për një person. Ne na rezulton që këta persona kanë shumë për të humbur. Personat e përfshirë kanë aktivitete që nisin me ndërtimin, transportin, përfshirjen në resorte turistike.

Fabian Billa: Në dijeninë time ka vetëm një prokurori që është vjedhur 2 herë brenda 1 viti, në vitin 2018, kjo është ajo e Durrësit. Pra, çfarë mendimi mund të ketë shoqëria ku organi që duhet të hetojë krimin grabitet, i vidhen serverat. Kemi mbi 20 punonjës të asaj hipoteke që janë hetuar. Krimi në atë zonë është në nivele të fuqishme. Për të zgjidhur problemin e pronave duhet një dëshirë politike. Kemi Vlorën problematike, Durrësin dhe sa më shumë të zgjatemi, krimi i organizuar është brenda vetes./albeu.com/