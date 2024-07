Atentati me 3 të vrarë në Memaliaj/ 27 të shoqëruar dhe 25 kontrolle në disa qytet, në atentat morën pjesë 2 autorë

Njarja e rëndë e 21 korrikut në Memaliaj, ku mbetën të vrarë Shyqo Kalemi, Gledio Muka dhe Marsel Çela, tronditi opinionin publik.

Lidhur me këtë ngjarje, 27 persona janë shoqëruar nga policia. Burime bëjnë me dije se deri në këto momente, janë ushtruar 25 kontrolle në Memaliaj, Tepelenë, Vlorë, Fier, Elbasan, Tiranë, Lezhë dhe Shkodër, ndërsa po vijohet me kontrolle intensive në terren.

Në atentat kanë marrë pjesë 2 persona, njëri drejtonte makinën dhe tjetri ka qëlluar me armë automatike në drejtim të viktimave.